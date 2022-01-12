Yenicami’de Keita yüreklere su serpti

Yenicami’de devre arası Moses’ın yerine takıma dahil edilen Keita bugün Miracle Değirmenlik ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla yöneticilerin yüreğine su serpti.
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan ve Yenicami’nin 6-1 kazandığı maçta Keita üç gol atarak hat-trick yaparken diğer gollerin de asistini yaptı. Yenicami’nin diğer gollerini Asrın, penaltıdan Hasan ve Hascan kaydetti. MiracleDeğirmenlik’in tek golü ise İlyas’tan geldi.
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