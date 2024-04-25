Süper Lig Cumartesi, Birinci Lig Pazar oynayacak

Aksa Süper Lig ve Birinci Ligde son iki haftaya girilirken, bu hafta Süper Lig maçları Cumartesi, Birinci Lig maçları ise Pazar günü oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. Hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Ligde 29. Hafta maçlarının7’si 27 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak, bir maç ise Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.

Birinci Ligde ise tüm maçlar Pazar günü oynanacak ve karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

27 NİSAN CUMARTESİ SAAT 16.00

Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Şakir Azizoğlu

Larnaka Gençler Birliği – Göçmenköy, Cumhuriyet Stadı, Osman Özpaşa

Doğan Türk Birliği – Mesarya, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Mehmet Sezener

Cihangir – Türk Ocağı, Cihangir Stadı, İsmail Ercan

China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Karşıyaka – Dumlupınar, Şengül Törehan Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00

Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Ali Özer

AKSA 1. LİG

28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00

Mormenekşe – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal

Girne Halk Evi – Ozanköy, Mete Adanır Stadı, Tufan Çerçioğlu

Çanakkale – Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

Binatlı – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Ferhat Tuna

Yılmazköy – Lapta, Mustafa Üçöz Stadı, Abdullah Genç

Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı

Düzkaya – Maraş, Nihat Bağcıer Stadı, Burak Mandralı

Değirmenlik – Geçitkale, Sadık Cemil Stadı, Mustafa Çukur

