Süper Lig Cumartesi, Birinci Lig Pazar oynayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. Hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Ligde 29. Hafta maçlarının7’si 27 Nisan Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak, bir maç ise Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.
Birinci Ligde ise tüm maçlar Pazar günü oynanacak ve karşılaşmalar saat 16.00’da başlayacak.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
AKSA SÜPER LİG
27 NİSAN CUMARTESİ SAAT 16.00
Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Şakir Azizoğlu
Larnaka Gençler Birliği – Göçmenköy, Cumhuriyet Stadı, Osman Özpaşa
Doğan Türk Birliği – Mesarya, Mete Adanır Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı, Osman Ergün Mehmet Stadı, Mehmet Sezener
Cihangir – Türk Ocağı, Cihangir Stadı, İsmail Ercan
China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Karşıyaka – Dumlupınar, Şengül Törehan Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Ali Özer
AKSA 1. LİG
28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00
Mormenekşe – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal
Girne Halk Evi – Ozanköy, Mete Adanır Stadı, Tufan Çerçioğlu
Çanakkale – Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı
Binatlı – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Ferhat Tuna
Yılmazköy – Lapta, Mustafa Üçöz Stadı, Abdullah Genç
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı
Düzkaya – Maraş, Nihat Bağcıer Stadı, Burak Mandralı
Değirmenlik – Geçitkale, Sadık Cemil Stadı, Mustafa Çukur
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