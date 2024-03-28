Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu U14 Kız ve U18 Kızlar Yarı Final Serisi programı belli oldu. Yarı Final Serisi karşılaşmaları kazanılmış 2 maç esasına göre oynanacak.
U14 Kızlar Yarı Final Serisi Programı
16 NİSAN 2024 SALI
KGM-VAKIFLAR 1. maç saat 18.30 ESS
MGSK-KK 1. maç saat 18.30 Arena
19 NİSAN 2024 CUMA
VAKIFLAR -KGM 2. maç saat 18.00 ASS
KK-MGSK 2. maç saat 19.30 ASS
22 NİSAN 2024 PAZARTESİ
KGM-VAKIFLAR 3. maç saat 18.30 ESS
MGSK-KK 3. MAÇ SAAT 18.30 ARENA
U18 Kızlar Yarı Final Serisi Programı
15 NİSAN 2024 PAZARTESİ
DAÜ-ESENTEPE 1. maç saat 18.00 LMPS
GMBÇS-KGM 1.maç saat 18.00 ARENA
17 NİSAN 2024 ÇARŞMABA
ESENTEPE-DAÜ 2. maç saat 18.30 NTSS
KGM-GMBÇS 2. maç saat 18.30 ESS
20 NİSAN 2024 CUMARTESİ
DAÜ-ESENTEPE 3. maç saat 13.00 LMPS
GMBÇS-KGM 3. maç saat 13.00 ARENA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.