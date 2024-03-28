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U14 Kız ve U18 Kızlar Yarı Final Serisi Programı belli oldu

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U14 Kız ve U18 Kızlar Yarı Final Serisi Programı belli oldu
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu U14 Kız ve U18 Kızlar Yarı Final Serisi programı belli oldu. Yarı Final Serisi karşılaşmaları kazanılmış 2 maç esasına göre oynanacak.
U14 Kızlar Yarı Final Serisi Programı
16 NİSAN 2024 SALI
KGM-VAKIFLAR 1. maç saat 18.30 ESS
MGSK-KK 1. maç saat 18.30 Arena
19 NİSAN 2024 CUMA
VAKIFLAR -KGM 2. maç saat 18.00 ASS
KK-MGSK 2. maç saat 19.30 ASS
22 NİSAN 2024 PAZARTESİ
KGM-VAKIFLAR 3. maç saat 18.30 ESS
MGSK-KK 3. MAÇ SAAT 18.30 ARENA
U18 Kızlar Yarı Final Serisi Programı
15 NİSAN 2024 PAZARTESİ
DAÜ-ESENTEPE 1. maç saat 18.00 LMPS
GMBÇS-KGM 1.maç saat 18.00 ARENA
17 NİSAN 2024 ÇARŞMABA
ESENTEPE-DAÜ 2. maç saat 18.30 NTSS
KGM-GMBÇS 2. maç saat 18.30 ESS
20 NİSAN 2024 CUMARTESİ
DAÜ-ESENTEPE 3. maç saat 13.00 LMPS
GMBÇS-KGM 3. maç saat 13.00 ARENA
 
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