Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu U14 Kız ve U18 Kızlar Yarı Final Serisi programı belli oldu. Yarı Final Serisi karşılaşmaları kazanılmış 2 maç esasına göre oynanacak.

U14 Kızlar Yarı Final Serisi Programı

16 NİSAN 2024 SALI

KGM-VAKIFLAR 1. maç saat 18.30 ESS

MGSK-KK 1. maç saat 18.30 Arena

19 NİSAN 2024 CUMA

VAKIFLAR -KGM 2. maç saat 18.00 ASS

KK-MGSK 2. maç saat 19.30 ASS

22 NİSAN 2024 PAZARTESİ

KGM-VAKIFLAR 3. maç saat 18.30 ESS

MGSK-KK 3. MAÇ SAAT 18.30 ARENA

U18 Kızlar Yarı Final Serisi Programı

15 NİSAN 2024 PAZARTESİ

DAÜ-ESENTEPE 1. maç saat 18.00 LMPS

GMBÇS-KGM 1.maç saat 18.00 ARENA

17 NİSAN 2024 ÇARŞMABA

ESENTEPE-DAÜ 2. maç saat 18.30 NTSS

KGM-GMBÇS 2. maç saat 18.30 ESS

20 NİSAN 2024 CUMARTESİ

DAÜ-ESENTEPE 3. maç saat 13.00 LMPS

GMBÇS-KGM 3. maç saat 13.00 ARENA

