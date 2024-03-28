Aksa Futbol Liglerinde 25. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Ligde lider Cihangir’in Cumartesi günü oynayacağı C. B. Gençlik Gücü mücadelesinin orta hakemliği Mehmet Sezener yapacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Futbol Liglerinde 25. Haftada oynanacak olan maçların programı ve yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Ligde lider Cihangir’in Cumartesi günü oynayacağı C. B. Gençlik Gücü mücadelesinin orta hakemliği Mehmet Sezener yapacak.

Aksa 1. Ligin 25. Haftasının en zorlu maçı olarak görülen Yalova ile Gönyeli arasındaki mücadelenin orta hakemliğini ise tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı yapacak.

Aksa Liglerinde 25. Hafta programı ve hakemleri şöyle:



SÜPER LİG

30 Mart 2024, Cumartesi

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü-Türk Ocağı (İsmail Ercan)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar (Mustafa Öztugay)

15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka(Abdullah Genç)

15.00 Cihangir Stadı Cihangir-ChinaB.G.Gücü (Mehmet Sezener)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Çetinkaya (Şakir Azizoğlu)

31 Mart 2024, Pazar

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya (Evren Karademir)

15.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği-Lefke (Kerem Eran)

1.LİG

30 Mart 2024, Cumartesi

15.00 Göçmenköy Stadı Hamitköy-Düzkaya (Hakan Ünal)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Geçitkale (İbrahim Katmer)

15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-M.Değirmelik (Hüseyin Eyyüpler)

31 Mart 2024, Pazar

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Ozanköy(Fatih Bardakçıoğlu)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Lapta (Ferhat Tuna)

15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gönyeli (Fehim Dayı)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mormenkşe-BafÜ.Yurdu(Burak Mandıralı)

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Ü.Maraş (Ali Özer)



