U12 Kız ve U13 Erkek Final Serisi programı belli oldu

2023-2024 U12 Kız ve U13 Erkek Liglerinin Sampiyonlarını belli edecek olan Final Serisi programı belli oldu.

U12 Kızlarda Final Serisine yükselen ilk takım KGM oldu. İkinci finalist Cumartesi saat 13.00 de Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak olan MVOSD-Vakıflar kazananı olacak

U13 Erkeklerde Finale yükselen takımlar geçen hafta sonu belli olmuştu. MGSK ile KGM Final Serisinde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. U12 Kızlar ve U13 Erkeklerde Final Serisi kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

13 Aralık Çarşamba

U13 ERKEK

MGSK-KGM Saat 17.00 İskele Spor Salonu 1. Maç

U12 KIZ

KGM-MVOSD/Vakıflar galibi Saat 19.00 İskele Spor Salonu 1.Maç

16 Aralık Cumartesi

U13 ERKEK

MGSK-KGM Saat 12 00 İskele Spor Salonu 2. Maç

U12 KIZ

KGM-MVOSD/Vakıflar galibi Saat 14.00 İskele Spor Salonu 2. Maç

21 Aralık Perşembe

U13 ERKEK

MGSK-KGM Saat 17.00 İskele Spor Salonu gerek olursa 3. Maç

U12 KIZ

KGM -MVOSD-Vakiflar galibi Saat 19.00 İskele Spor Salonu gerek olursa 3. Maç

