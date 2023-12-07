U12 Kız ve U13 Erkek Final Serisi programı belli oldu

2023-2024 U12 Kız ve U13 Erkek Liglerinin Sampiyonlarını belli edecek olan Final Serisi programı belli oldu.
U12 Kızlarda Final Serisine yükselen ilk takım KGM oldu. İkinci finalist Cumartesi saat 13.00 de Mağusa Arena Spor Salonunda oynanacak olan MVOSD-Vakıflar kazananı olacak
U13 Erkeklerde Finale yükselen takımlar geçen hafta sonu belli olmuştu. MGSK ile KGM Final Serisinde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. U12 Kızlar ve U13 Erkeklerde Final Serisi kazanılmış iki maç esasına göre oynanacak.
FİNAL SERİSİ PROGRAMI
13 Aralık Çarşamba
U13 ERKEK
MGSK-KGM Saat 17.00 İskele Spor Salonu 1. Maç
U12 KIZ
KGM-MVOSD/Vakıflar galibi Saat 19.00 İskele Spor Salonu 1.Maç
16 Aralık Cumartesi
U13 ERKEK
MGSK-KGM Saat 12 00 İskele Spor Salonu 2. Maç
U12 KIZ
KGM-MVOSD/Vakıflar galibi Saat 14.00 İskele Spor Salonu 2. Maç
21 Aralık Perşembe
U13 ERKEK
MGSK-KGM Saat 17.00 İskele Spor Salonu gerek olursa 3. Maç
U12 KIZ
KGM -MVOSD-Vakiflar galibi Saat 19.00 İskele Spor Salonu gerek olursa 3. Maç
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