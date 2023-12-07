Dipkarpaz’ın isim sponsoru Northernland

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekibi Dipkarpaz Spor Kulübü’nün isim sponsoru yapılan imza töreniyle NortherlandGroup oldu

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup ekibi Dipkarpaz Spor Kulübü ile Northernland arasında isim sponsorluğu imza töreni gerçekleştirildi.

Northernland merkez binasında gerçekleştirilen imza töreninde Dipkarpaz kulüp başkanı Kerem Sönmez ve Northerland direktörü Koral Bozkurt protokole imza koydu.

Törende konuşan Dipkarpaz Kulübü Başkanı Kerem Sönmez " hak edenin hak ettiği yerde olduğunu hissediyoruz Karpaz gençliği olarak Northernland ve Koral Bozkurt'un bize verdiği sevgiyi taşımaya layık olacağız Northerland ve Koral Bozkurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Northernland direktörü Koral Bozkurt'ta yaptığı konuşmada Northernland olarak yaptıkları sponsorluklarla gençliğe hizmet ettiklerini belirterek Magusa Türk Gücü Gençlerbirliği, Geçitkale ve yakında Gaziveren ile birlikte Dipkarpaz kulübüne de sponsor olduklarını söyledi.

Bozkurt genelde iş ve yatırım yaptıkları bölgelere sponsor olduklarını vurgulayarak " iş yapmadığımız Dipkarpaz ile sponsorluk yapmamızın Kerem başkanla çok iyi ilişkiler içerisinde olmamızdır bu ilişki Mağusa Türk Gücü, Northernland ve Dipkarpaz olarak üçlü gerçekleşmiştir" dedi.

Bozkurt amaçlarının Dipkarpazın hakkı olan 1.Lig olduğunu belirterek "bize nasıl kucak açılırsa biz de öyle karşılık veriyoruz bizim arzumuz Dipkarpaz bölgesindeki 16 köye hizmet edecek amiral gemisi olacak Dipkarpazı geliştirmektir. Dipkarpazın gençliği de bundan sonra kendilerine nasıl bakilmak istedikleri gibi bakarlar ve fairplay içinde oynarlar" dedi.

Koral Bozkurt kısa vadede Dipkarpaz kulübünün 1. lige çıkarak 1.lig'de kalıcı olup kendini koruyacak ve geliştirecek bir altyapıya sahip olması için çalışacaklarını ve daha sonra da projelere göre hareket edeceklerini vurguladı.



