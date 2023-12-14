U12 Kız ve U13 Erkek Final Serisi ilk karşılaşmaları oynandı

U12 Kız ve U13 Erkek Final Serisi ilk karşılaşmaları Çarşamba akşamı oynandı.Rakiplerini mağlup etmesi başaran Maraş Gençlik Spor Kulübü (MGSK) Erkek takımı ile Maraş Voleybol Okulu Spor Derneği kız takımı şampiyonluğa göz kırptılar

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U12 Kızlar ve U13 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmaları Çarşamba akşamı İskele Spor Salonunda oynandı.Gecenin ilk karşılaşması U13 Erkekler Liginde finale kalan KarpazGateMarina(KGM) ile Maraş Gençlik Spor Kulübü (MGSK) Erkek takımı arasında oynandı. MGSK müsabakadan 3-0 lik skorla galip ayrılan taraf oldu.Bu müsabakanın ardından oynanan KarpazGateMarina–Maraş Voleybol Okulu Spor Derneği (MVSOD) U12 Kız Final Serisi ilk karşılaşmasından 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf MVOSD oldu. Erkeklerde MGSK Kızlarda MVOSD FInal Serisin de 1-0 üstünlük yakaladı.Final Serisi ikinci karşılaşmaları 16 Aralık Cumartesi günü İskele Spor Salonun da oynanacak.U13 Erkek Finali 2. karşılaşması Saat 12.00 U12 Kız Finali 2. karşılaşması Saat 14.00 de oynanacak.