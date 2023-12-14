Basketbolda olağanüstü genel kurula gidiliyor

Basketbol Federasyonu 22 Aralık’ta seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor. Federasyon dün gece üye kulüplerle federasyon binasında bir araya geldi. Federasyon-Kulüpler buluşmasında olağanüstü genel kurulun 22 Ağustos Cuma günü yapılması için ortak karar alındı. Genel kurul için 9 üyenin oy kullanacağı da açıklandı. Buna göre Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Aksu, Koopspor, Ceasar Larnaka Gençler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Adaspor, Marmara, Akdeniz Spor Birliği ve TED genel kurulda oy verecekler. Genel kurulun nerde yapılacağı adaylık başvurularının kabulü konusunda Basketbol Federasyonu açıklama yapması bekleniyor.
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