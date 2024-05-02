Takımlarımızın yarı finaldeki müsabaka programı belli oldu

Türkiye Altyapı Yıldızlar Voleybol Şampiyonası yarı final müsabakaları için Mersin'de bulunan yıldız takımlarımızın yapılan kura çekimi neticesinde müsabakaları belli oldu.
Erkeklerde Antalya Serik Belediyesi yarı final müsabakalarına katılmadığı için erkek takımımız 2 maç oynayacak.
Program
3 Mayıs Cuma
Saat 13.00 KKTC-KAYSERİ Kızlar
Saat 15.00 KKTC-ADANA Erkekler
4 Mayıs Cumartesi
Saat 11.00 KKTC-ANTALYA Kızlar
Saat 15.00 KKTC-MUGLA Erkekler
5 Mayıs Pazar
Saat 10.00 KKTC-AYDIN Kızlar
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