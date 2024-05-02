Takımlarımızın yarı finaldeki müsabaka programı belli oldu

Türkiye Altyapı Yıldızlar Voleybol Şampiyonası yarı final müsabakaları için Mersin'de bulunan yıldız takımlarımızın yapılan kura çekimi neticesinde müsabakaları belli oldu.

Erkeklerde Antalya Serik Belediyesi yarı final müsabakalarına katılmadığı için erkek takımımız 2 maç oynayacak.

Program

3 Mayıs Cuma

Saat 13.00 KKTC-KAYSERİ Kızlar

Saat 15.00 KKTC-ADANA Erkekler

4 Mayıs Cumartesi

Saat 11.00 KKTC-ANTALYA Kızlar

Saat 15.00 KKTC-MUGLA Erkekler

5 Mayıs Pazar

Saat 10.00 KKTC-AYDIN Kızlar