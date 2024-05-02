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Büyükkonuk bölgesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü

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Büyükkonuk bölgesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü
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Büyükkonuk bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında, Büyükkonuk – Kaplıca anayolu arasında GKRY’de sakin Fotis Fotiou (E-79), yönetimindeki BBB 971 plakalı araç ile Büyükkonuk istikametinden, Balalan çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu gerisini kontrol etmeden sağa döndü.

O esnada aynı istikamete doğru seyretmekte olan Hakan Aslan (E-62), yönetimindeki TPB 171 plakalı otobüs ile dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşak üzerinde araç geçip TPB 171 plakalı aracın sol ön kısmı ile BBB 971 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan BBB 971 plakalı araç sürücüsü Fotis Fotiou, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan BBB 971 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Julia Fotiou ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı.
Soruşturma kapsamında TBP 171 plakalı otobüs sürücüsü Hakan Aslan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
 
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