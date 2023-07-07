Süleyman Rebge BEM’e teşekkür etti

Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvasının tamamlanmasının ardından turnuvaya ana sponsor olan Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD’e ziyaret gerçekleştirildi.
Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuva organizatörü Süleyman Rebge turnuvaya ana sponsor olarak destek olan ve katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD genel müdürü Erhan Bolkan’a nezaket ziyaretetinde bulunarak teşekkür etti. Süleyman Rebge, anlam değeri ve önemi yüksek olan geçmişte bu organizasyonda yer alan ve oyuncu olarak da mücadele eden arkadaşımız, kardeşimiz Osman Çetintaş anısına düzenledikleri belirterek bu özel turnuvaya maddi ve manevi olarak destek olan katkı koyan ve yanlarında olan Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD genel müdürü Erhan Bolkan’a ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.
Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD genel müdürü Erhan Bolkan ise ülke şartlarına göre spora ve sporcuya destek olmaya devam edecekelerini belirterek, anlam değeri yüksek ve özel turnuvanın değerli kardeşimiz Osman Çetintaş anısına yapılmasının önemine dikkat çekti. Erhan Bolkan, Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD ailesi olarak Osman Çetintaş kardeşimizin anısın yaşatmak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirterek turnuvaya ana sponsor olarak destek ve katkı koymaktan dolayıda BEM ailesi olarak mutlu olduklarını ifade etti.
TURNUVA BOYUNCA GIYILEN FORMA HEDIYE EDILDI
YeniboğaziçiBedi’s plajında gerçekleştirilen Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 6. Bedi’s “Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvası boyunca sporcuların maçlarda giymiş oldukları özel forma çerçevelenmiş olarak Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD genel müdürü Erhan Bolkan’atunuva organizatörü Süleyman Rebge tarafından taktim edildi.
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