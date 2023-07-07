banner913
banner932
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
51 0
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
249 0
 
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
30 0
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
43 0
14 yıldır kaçak yaşıyordu!
14 yıldır kaçak yaşıyordu!
92 0
“Yeni Havalimanı’na Dr. Fazıl Küçük adı verilmeli”
“Yeni Havalimanı’na Dr. Fazıl Küçük adı verilmeli”
16 0
Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor
Drag Derneği ve yarışçılar Kepez’e çıkartma yapıyor
18 0
banner964

Gönyeli Belediyesi Ralli’ye hazırlanıyor

banner476

banner825
Gönyeli Belediyesi Ralli’ye hazırlanıyor
banner960
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafında Basel Holding ana sponsorluğunda organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda heyecan Gönyeli – Alayköy Rallisi’yle devam edecek.
Gönyeli Belediyesi bu yarış öncesinde bölge halkına güzel bir etkinlik hazırlamak için kolları sıvadı.
Gönyeli Belediyesi sosyal medya hesabından yarışla ilgili şöyle denildi:
Gönyeli-Alayköy Rallisi'nde hızlı bir hafta sonuna hazır olun!
15 Temmuz akşamı 19.30’da Yenikent Bulvarında gerçekleşecek seyirci özel etabı ile start alacak Gönyeli – Alayköy Rallisi, Pazar günü Kanlıköy – Alayköy bölgelerindeki etaplarda devam edecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.