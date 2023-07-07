Gönyeli Belediyesi Ralli’ye hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafında Basel Holding ana sponsorluğunda organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda heyecan Gönyeli – Alayköy Rallisi’yle devam edecek.

Gönyeli Belediyesi bu yarış öncesinde bölge halkına güzel bir etkinlik hazırlamak için kolları sıvadı.

Gönyeli Belediyesi sosyal medya hesabından yarışla ilgili şöyle denildi:

Gönyeli-Alayköy Rallisi'nde hızlı bir hafta sonuna hazır olun!

15 Temmuz akşamı 19.30’da Yenikent Bulvarında gerçekleşecek seyirci özel etabı ile start alacak Gönyeli – Alayköy Rallisi, Pazar günü Kanlıköy – Alayköy bölgelerindeki etaplarda devam edecek.

