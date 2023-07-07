Gönyeli Belediyesi Ralli’ye hazırlanıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafında Basel Holding ana sponsorluğunda organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda heyecan Gönyeli – Alayköy Rallisi’yle devam edecek.
Gönyeli Belediyesi bu yarış öncesinde bölge halkına güzel bir etkinlik hazırlamak için kolları sıvadı.
Gönyeli Belediyesi sosyal medya hesabından yarışla ilgili şöyle denildi:
Gönyeli-Alayköy Rallisi'nde hızlı bir hafta sonuna hazır olun!
15 Temmuz akşamı 19.30’da Yenikent Bulvarında gerçekleşecek seyirci özel etabı ile start alacak Gönyeli – Alayköy Rallisi, Pazar günü Kanlıköy – Alayköy bölgelerindeki etaplarda devam edecek.
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