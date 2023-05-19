Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor

Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi DAÜ 'ni 3-0 mağlûp eden GMBÇS seride 2-0 üstünlük kurarak 2022-2023 Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonluğunu elde etti

Voleybolda Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi final serisi 2. karşılaşmasında rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 3-0 mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) seride 2-0 üstünlük kurarak 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Şampiyon GMBÇS'a şampiyonluk kupasını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın, finalist DAÜ'nin kupasını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya takdim etti. Her iki takımın madalyaları Şampiyon Meleklerin aileleri tarafından verildi .

U14 KIZLARDA ŞAMPİYON SON MAÇTA BELLİ OLACAK

Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi Final Serisi 2. Karşılaşmasından rakibi MGA karşısında 3-0 lık galibiyet elde eden GMBÇS seride durumu eşitledi (1-1) . Şampiyonu belli edecek olan 3. Karşılaşma 20 Mayıs Cumartesi saat 13.30 da Arena Spor Salonunda oynanacak.



