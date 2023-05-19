banner913
banner932
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
8 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
9 0
 
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
17 0
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
Başbakan Üstel 19 Mayıs nedeniyle mesaj yayımladı
7 0
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için KKTC’de oy verme işlemi yarın başlıyor
10 0
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden 19 Mayıs mesajı
7 0
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
Dr. Suat Günsel’e “TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası”
8 0
banner915

Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor

banner476

Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi DAÜ 'ni 3-0 mağlûp eden GMBÇS seride 2-0 üstünlük kurarak 2022-2023 Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonluğunu elde etti

banner825
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
banner931
Voleybolda Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi final serisi 2. karşılaşmasında rakibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 3-0 mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) seride 2-0 üstünlük kurarak 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.
Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Şampiyon GMBÇS'a şampiyonluk kupasını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın, finalist DAÜ'nin kupasını Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya takdim etti. Her iki takımın madalyaları Şampiyon Meleklerin aileleri tarafından verildi .
U14 KIZLARDA ŞAMPİYON SON MAÇTA BELLİ OLACAK
Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi Final Serisi 2. Karşılaşmasından rakibi MGA karşısında 3-0 lık galibiyet elde eden GMBÇS seride durumu eşitledi (1-1) . Şampiyonu belli edecek olan 3. Karşılaşma 20 Mayıs Cumartesi saat 13.30 da Arena Spor Salonunda oynanacak.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.