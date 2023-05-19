Büyüklerde en iyi 8’ler mücadele edecek

Masa Tenisinde bu hafta Büyükler kategorisinde en iyi sekizler mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarına 20 Mayıs Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler-Kadınlar Turnuvası ile devam edecek.

Oynanacak olan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli olacak.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

