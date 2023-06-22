Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi müsabaka programı belli oldu

10 Temmuz da başlayacak olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu liginde toplam da 168 karşılaşma oynanacak

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Müsabaka Takvimi belli oldu.

6 kategoride düzenlenecek olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Şampiyon Öğretmenlerimiz anısına düzenlenecek olan Yıldızlar kategorisinde 45, Şampiyon Velilerimiz anısına düzenlenecek U12 Kız ve U13 Erkek kategorisinde 26 ve Osman Çetintaş anısına düzenlenecek olan Büyükler kategorisinde 20 Takım olmak üzere toplamda 91 takım mücadele verecek.

10 Temmuz da başlayacak olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu liginde toplam da 168 karşılaşma oynanacak. Kategorilere göre 10 -12- 14 - 17 -19 -24 Temmuzda oynanacak olan Grup , çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonunda 26 Temmuz akşamı 6 kategoride Final ve 3. lük karşılaşmaları oynanarak 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi tamamlanacak.

U12 Kızlar 6 Grup , Yıldız Kızlar 8 Grup , U13 Erkekler 2 Grup, Yıldız Erkekler 4 Grup , Büyük Bayanlar 4 Grup ve Büyük Erkekler 2 Grup olmak üzere müsabakalarını oynanacak.

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 10 Temmuz Pazartesi saat 18.00 de Yıldız Kızlar Müsabakaları ile başlayacak.

KKTC Voleybol Federasyonu katılımcı bütün takımlara başarılar diler



