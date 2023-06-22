banner913
banner932
Basın-Sen:
Basın-Sen: "Haber yapma özgürlüğü kısıtlamak demokratik değildir"
6 0
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, UKÜ mezuniyet törenine katıldı
7 0
 
Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması ödülleri verildi
Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması ödülleri verildi
11 0
Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi
Moliere’in “Cimri” oyunu ARUCAD’da sahnelendi
9 0
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
19 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
40 0
banner915

Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi müsabaka programı belli oldu

banner953

10 Temmuz da başlayacak olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu liginde toplam da 168 karşılaşma oynanacak

banner825
Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi müsabaka programı belli oldu
2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Müsabaka Takvimi belli oldu.
6 kategoride düzenlenecek olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Liginde Şampiyon Öğretmenlerimiz anısına düzenlenecek olan Yıldızlar kategorisinde 45, Şampiyon Velilerimiz anısına düzenlenecek U12 Kız ve U13 Erkek kategorisinde 26 ve Osman Çetintaş anısına düzenlenecek olan Büyükler kategorisinde 20 Takım olmak üzere toplamda 91 takım mücadele verecek.
10 Temmuz da başlayacak olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu liginde toplam da 168 karşılaşma oynanacak. Kategorilere göre 10 -12- 14 - 17 -19 -24 Temmuzda oynanacak olan Grup , çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonunda 26 Temmuz akşamı 6 kategoride Final ve 3. lük karşılaşmaları oynanarak 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi tamamlanacak.
U12 Kızlar 6 Grup , Yıldız Kızlar 8 Grup , U13 Erkekler 2 Grup, Yıldız Erkekler 4 Grup , Büyük Bayanlar 4 Grup ve Büyük Erkekler 2 Grup olmak üzere müsabakalarını oynanacak.
2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 10 Temmuz Pazartesi saat 18.00 de Yıldız Kızlar Müsabakaları ile başlayacak.
KKTC Voleybol Federasyonu katılımcı bütün takımlara başarılar diler
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.