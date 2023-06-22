Marmara ve DAÜ finalde

Basketbol Kadınlar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi Marmara ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takımları arasında geçecek.
Atatürk Spor Salonu’nda dün akşam oynanan yarı final ikinci maçlarında Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni 61-39 yenen Marmara ile Akdeniz Spor Birliği karşısında 69-61 galip gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi seriyi 2-0 kazanarak finale yükseldi.
Kadınlar Ligi’nin şampiyonunu belirleyecek final 2 maç kazanım esasına göre oynanacak.
Serisinin ilk maçı 24 Haziran Cumartesi saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
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