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Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un

Çamlıkspor,1. Şampiyon Melekler Kupasını hem Kızlar hemde Erkeklerde şampiyon olarak tamamladı

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Şampiyon Melekler Kupası Çamlıkspor’un
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 1. Şampiyon Melekler Kupası Pazartesi akşamı Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı.
Kızlar Finalinde rakibi DAÜ’yü 3-0 mağlup eden GMBÇS bu anlamlı kupayı müzesine götürdü. Kızlar finalinin ardından oynanan Erkekler Finalinde DAÜ ile GMBÇS karşı karşıya geldi . GMBÇS müsabakadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle müsabakada görevli hakemlere, Şampiyon ve finalist takımlara ödülleri takdim edildi. Voleybol Federasyonu günün anısına Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğine bir anı plaketi takdim etti.
Şampiyon takımlara , Finalistlere ve hakemlere ödülleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya,, Asbaşkan Osman Akın ve diğer üyeler tarafından takdim edildi.
 
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