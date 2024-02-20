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Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası şampiyonu Ulus Sofi

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Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası şampiyonu Ulus Sofi
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Gol Federasyonu’nun turnuva programı çerçevesinde Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası 17 Şubat Cumartesi gün Korineum Golf & Beach Resort sahasında geniş bir katılımla gerçekleşti.

Turnuvada Şampiyon 38 Puan ile Ulus Sofi oldu. Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada Amanda Warrender 34 Puan ile ikinci olurken, Dilek Talay ise 33 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 23 Puan ile Soner Yetkili oldu.

Turnuvada verilen diğer ödüller ve kazanalar:

Erkekler En Uzun Vuruş: Derviş Sam

Bayrağa En Yakın Vuruş: Lee Ivers (1.24 metre)

Kadınlar En Uzun Vuruş: Nilüfer Talay

Closest to Pin in Two-shots: Soner Yetkili (6.84 metre)

Turnuva sonrası ödül ve kupalar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Federasyon Başkanı Ali Ratip Doğruer ve Federasyon Kaptanı ve ayni zamanda Turnuva Sponsoru Hasan Kasapoğluları tarafından takdim edildi.

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