Şampiyon Aras Cars

25-26 Haziran tarihleri arasında Yeniboğaziçi Bedi’s Plajı’nda gerçekleşen 4’lü Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası’nın şampiyonu rakibi Kaybedenler kulübü’nü 2-0 yenen Aras Cars takımı oldu

4.Bedi’s Amatör Plaj voleybolu turnuvası tamamlandı.

25-26 Haziran tarihleri arasında Yeniboğaziçi Bedi’s Plajı’nda gerçekleşen 4’lü Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası Pazar günü oynanan çeyrek final, yarı final ve final maçları ile tamamlandı.

Cumartesi başlayan ve 16 takım 70 sporcunun mücadele ettiği turnuvada finalde Aras Cars, Kaybedenler kulübü’nü 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise Foxes rakibi Godfathers’I mağlup ederek üçüncülüğü elde etti.

Turnuvanın en değerli erkek oyuncusu şampiyon takımdan Abdalrahman Alghazi olurken, en iyi kadın oyuncusu ise Rahmeli Köseoğlu oldu. Turnuvanın en iyi seyircisi ise Mehmetali Sözgen oldu.

Turnuva sonunda gerçekleşen ödül töreninde dördüncü gelen Godfathers takımına ödülü Bedis işletme sahibi Ulaş Mullacuma, üçüncü gelen Foxes takımına Access butik işletmesi sahibi Mustafa Tasçıoğlu, ikinci gelen takım Kaybedenler kulübüne Bircent ayakkabı mağazası işletmesi adına Özkan Eser ve şampiyon olan Aras Cars takımına kupalarını turnuva organizatörü Süleyman Rebge tarafından takdim edildi. Turnuva en değerli kadın ve erkek oyuncusuna ödüllerini Vintage berber sahibi Ümit Ateş takdim etti. Törende turnuvaya sponsor olan Ak Techno, Demolay Bar, Bircent Ayakkabı, Access Butik, Halken İnşaat, Vintage berber, Bedis Beach Bar’a teşekkür plaketleri turnuva organizatörü Süleyman Rebge tarafından takdim edildi.

