Demir Yumruk yarın kemeri koruma maçına çıkacak

Çarşamba günü İstanbul’da ringe çıkacak olan Milli Boksör Metin Turunç adadan ayrıldı. Kemer koruma maçına çıkmak için adadaki hazırlıklarını kamp dönemi ile tamamlayıp adadan ayrılan Turunç, 29 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da ringe çıkacak. Ercan Havalimanında adadan ayrılmadan önce açıklama yapan Turunç, hazırlıklarını tamamladığını ve artık maç saatini beklediğini söyledi. Sponsorlarının tümüne sonsuz teşekkür eden Metin Turunç, yine ülkeye zaferle döneceğine inancının tam olduğunu ifade etti. Çarşamba günkü maç öncesi yarın rakibinin belli olacağını söyleyen Turunç, hedefin tek olduğunu ve kazanmaktan başka düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi.

