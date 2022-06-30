Plajda Osman Maraşlı Anı Turnuvası hafta sonu yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün gelenekselleştirdiği “Osman Maraşlı Plaj Voleybol Anı Turnuvası” 2 Temmuz’da başlayacak.

Üçlü mücadele şeklinde oynanan turnuva bu yıl 10’uncu kez düzenleniyor.

DAÜ Deniz Tesisleri’nin ev sahipliğinde 3 Temmuz’a dek sürecek turnuva; kadınlar, erkekler ve 18 yaş altı olmak üzere üç kategoride yapılacak.

30 takımdan 90 dolayında sporcunun katılımı beklenen turnuvada ilk gün grup maçları, ikinci gün çeyrek, yarı final ve final maçları oynanacak.

