banner762
banner815
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
Girne Üniversitesi’nde “İkinci Bahar” sergisi
11 0
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
15 0
 
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
Buse Akdeniz Oyunları’nda yarışacak
30 0
Çay taştı, köprüler çöktü
Çay taştı, köprüler çöktü
22 0
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
“Her şeyi Kıbrıslı Türkler yerine Türkiye idare ediyor”
50 0
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
“Enerji politikasını artık uzmanlar belirleyecek”
28 0
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
Yeşilçam'ın yakışıklı kralı sonsuzluğa göçtü
28 0
banner797
banner854

Plajda Osman Maraşlı Anı Turnuvası hafta sonu yapılıyor

banner476

banner825
Plajda Osman Maraşlı Anı Turnuvası hafta sonu yapılıyor
Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün gelenekselleştirdiği “Osman Maraşlı Plaj Voleybol Anı Turnuvası” 2 Temmuz’da başlayacak.
Üçlü mücadele şeklinde oynanan turnuva bu yıl 10’uncu kez düzenleniyor.
DAÜ Deniz Tesisleri’nin ev sahipliğinde 3 Temmuz’a dek sürecek turnuva; kadınlar, erkekler ve 18 yaş altı olmak üzere üç kategoride yapılacak.
30 takımdan 90 dolayında sporcunun katılımı beklenen turnuvada ilk gün grup maçları, ikinci gün çeyrek, yarı final ve final maçları oynanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.