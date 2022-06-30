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Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti cimnastikte ayni kürsüde

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Akdeniz Oyunları’nda Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti cimnastikte halka aletinde ilk üç sırayı paylaştı, birlikte kürsüye çıktı

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Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti cimnastikte ayni kürsüde
Bu yıl 19.’uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları devam ediyor. Cezayir’de yer alan oyunlarda Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti de yer alırken, bazı branşlara gerek rakip olarak karşı karşıya gelen iki ülke, bazı branşlarda da başarılı olarak birlikte kürsüye çıkıyor.
Uzun yıllardır siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke cimnastikbranşında aynı kürsüyü paylaştı. Halka aletinde Kıbrıslı sporcu MariosGiorgiou birinci olarak altın madalya kazandı. Türk sporcular Adem Asil gümüş, Ahmet Öner ise bronz madalya elde etti.
İlk üç sırayı paylaşan iki ülkenin sporcuları birlikte kürsüye çıkarak madalyalarını alırken ülke bayrakları da organizasyonun gerçekleştiği salonda seremoni esnasında çekildi.
 
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