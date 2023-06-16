Plaj Voleybolunda sezon rekor katılımla açılacak

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine 90 takım katılım gösterdi

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine 90 takımın katılımı ile tüm zamanların rekor katılımı gerçekleşti. Önceki gün tamamlanan kayıt işlemleri sonrasında Kulüpler arası Yıldızlar Ligine 45, U12 ve U13 Liglerine 26 ve Büyükler Ligine 19 olmak üzere toplamda 90 Takım katılım gösterdi.

4 Temmuzda başlayacak olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Programı ve müsabaka kuralları katılımcı kulüplere ve sporculara Federasyonun Sosyal Medya hesaplarından bildirilecektir. Bilindiği gibi 2023 Şampiyon Melekler Ligi adı altında oynanacak olan Şampiyona Büyükler kategorisinde Osman Çetintaş, Kulüpler Arası Yıldızlar kategorisinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz , U12 Kız ve U13 Erkek kategorilerinde kaybettiğimiz velilerimiz anısına düzenlenecektir. Voleybol Federasyonu olarak katılımcı bütün takımlara başarılar dileriz.

