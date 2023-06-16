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Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk

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Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
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Alanya'da yapılan 28. Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası’na katılan U-17 kadın millilerimiz hem çim hem de plaj hentbolunda şampiyon olmayı başardılar.
Alanya'da 28. Ramazan Demirci açık alan çim hentbol turnuvasında U-17 kadın Milli takımı ilk maçında Osmaniye takımını 12-6, ikinci maçında Kastamonu Belediyesi Spor Kulübünü 16-7, Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımını 16-4 yenerek finale yükseldi. Finalde ise Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Spor Kulübünü mağlup ederek şampiyon oldular.
Öte yandan plaj hentbolunda ilk maçta Defne Spor Kulübünü 2-0 yenen U-17 plaj millilerimiz, güçlü rakibi Türkiye Milli takımını yine aynı skorla 2-0 yenmeyi başararak yarı finale kalırken, yarı final ve finaldeki rakiplerini de yenmeyi başararak plaj hentbolunda da şampiyon oldular.
 
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