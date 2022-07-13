Plaj voleybolunda heyecan devam ediyor

2022 Plaj Voleybolu Liglerinde son hafta karşılaşmaları 18-19 Temmuz da oynanacak

2022 Plaj Voleybolu Liglerinde son hafta karşılaşmaları 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Plaj Voleybolu Liglerine 18 Temmuz akşamı oynanacak olan 3. Hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. 6 kategoride finalistler ve 3. Lük karşılaşmaları oynayacak takımlar 18 Temmuz akşamı oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

19 Temmuz akşamı 6 kategoride Final ve 3. Lük karşılaşmaları oynanacak ve Plaj Liglerinin şampiyonları belli olacak. 18 ve 19 Temmuz da oynanacak olan karşılaşmalar saat 18.00 de başlayacak.

18 Temmuz akşamı kategorilere göre Çeyrek Final ve Yarı Final karşılaşmaları oynanacak. Her hangi bir sebeple oynanmayan bir müsabakanın ardından diğer müsabakalar oynanacaktır. Bu sebeple müsabakası olan bütün sporcuların saat 18.00 de organizasyon alanında olmaları gerekmektedir. 18 Temmuz akşamı müsabakalar saat 18.00 de Yıldız Kızlar Çeyrek Final karşılaşmaları ile başlayacak.

