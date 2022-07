Erten Gazi, deneyimlerini paylaştı

Kıbrıslı Türk profesyonel basketbolcu Erten Gazi, yaklaşık 10 günlük tatili süresince Kıbrıs’ın kuzeyinde hemen hemen her bölgede küçük basketbolcularla bir araya gelerek, hem deneyimlerini aktardı, hem de eğitim ve spor yaşantısının birlikte devamına yönelik tavsiyelerde bulundu

Anadolu Efes forması giyen Kıbrıslı Türk basketbolcu Erten Gazi, sezonun tamamlanmasıyla birlikte tatilini Kıbrıs’ta geçirdi. Yaklaşık 10 günlük tatili süresince Kıbrıs’ın kuzeyinde hemen hemen her bölgede küçük basketbolcularla bir araya gelen Gazi, hem deneyimlerini aktardı, hem de eğitim ve spor yaşantısının birlikte devamına yönelik tavsiyelerde bulundu.

YDÜ’DE TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Adaya gelişinde ilk olarak Levent Koleji’nin mezuniyet törenine katılan Gazi, Türkiye’de başarılı olan basketbolculara sürpriz yaptı.

Ardından Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikle söyleşiye katılan Gazi, RA 25 Spor Salonu’nda yer alan etkinlikte ayrıca çocuklarla birlikte antrenman yaptı.

CBA KÜÇÜKLERİ İLE BULUŞTU

Gazi, ülkemizin başarılı sporcular yetiştiren bir diğer basketbol okulu Cyprus Basketball Academy (CBA) tarafından düzenlenen etkinlikte akademi sporcuları ile bir araya geldi. Küçüklere imza dağıtan Gazi, hem onlara tecrübelerini aktardı, hem de birlikte antrenman yaparak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Erten Gazi, ayrıca sporseverlerle imza gününde buluştu. Temsilcimizin sponsoru da olan Under Armour markasının adadaki mağazasında gerçekleşen imza gününe yoğun bir ilgi olurken, yine genç sporculara tecrübelerini aktarma fırsatı buldu.

GİRNE, GÜZELYURT VE MAĞUSA’DA KÜÇÜKLERLE BİR ARAYA GELDİ

Anadolu Efes’teki temsilcimiz bölgelerde faaliyet gösteren basketbol okullarının öğrencileri ile buluştu.

Girne’de Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği sporcuları ile buluşup tecrübelerini aktaran Gazi, Mağusa Gelişim Akademisi organizesinde MGA’nın Sakarya’da bulunan spor salonunda profesyonel hayat ve basketbol söyleşisine katılarak sporcularla antrenman yaptı. Güzelyurt Spor Salonu’nda da Up Basketbol Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Erten, tatilinde küçük basketbolculara bolca zaman ayırarak tecrübelerini aktarma şansı bulmuş oldu.