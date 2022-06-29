Plaj Voleybolu heyecanı sürüyor

Plaj Voleybol Yıldızlar Ligi’ne önceki gün kız ve erkeklerde oynanan toplam 28 karşılaşmayla devam edildi.

Kızlarda grup maçlarının ardından yapılan son 16 müsabakaları sonrası çeyrek final eşleşmeleri; Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 1-Doğu Akdeniz Üniversitesi 4, KarpazGate Marina 2-Esentepe Spor Kulübü 2, Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 2-Doğu Akdeniz Üniversitesi 2, Esentepe Spor Kulübü 1- KarpazGate Marina 1 şeklinde oldu.

Erkeklerde ise grup maçlarının ardından yapılan çeyrek finaller sonrasında yarı finalistler belirlendi.

Yarı final eşleşmeleri; Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 1 ve Doğu Akdeniz Üniversitesi 2-Mağusa Spor Akademisi 1 şeklinde.

Plaj Voleybol Ligleri’ne bu akşam Büyük Bayan, Büyük Erkek, U12 Kız ve U13 Erkekler’de oynanacak müsabakalarla devam edilecek. Maçlar saat 18.00 de başlayacak.

