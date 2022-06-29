Mağusa Spor Akademisi Derneği Ahmet Ogan’la devam

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Ogan yeni dönemde derneğin başkanlığa getirildi. Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Mehmet Devecioğlu, sekreterlikleri ise Fevzi Erşanlar, Ecem Ser yaptı.

FAALİYETLER

Genel kurulda faaliyet ve mali raporu Dernek başkan Ahmet Ogan tarafından okundu. Ogan,

Akademinin kurulduğu günden beri futbolun dışında Voleybol’da da faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiğini, farklı brançların açılması konusunda da girişimlerin sürdüğünü belirtti. Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell kadınlar liginin son iki yılda oynatılmadığında dolayı Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı sadece özel turnuvalar, Futbol Federasyonu tarafından düzenlene Kadınlar futbol şenliklerine katılarak ve yapılan antrenmanlara çalışmaları sürdürdüğünü belirten Ahmet Ogan, Voleybol dalında çok başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Son dört yıl içerisinde Voleybol liglerinde mücadele eden Mağusa Spor Akademisi Voleybol yıldız kız-erkek takımları gelişerek U14 kızlar ligi finalisti, U17 erkekler ligi finalisti olarak önemli başarılar elde ettiğini, parkede ilk kez büyük erkekler liginde mücadele eden büyük erkek takımı tarihinde ilk kez lig şampiyonluğu, 10.Denktaş kupası şampiyonluğu, süper kupa finalisti olarak çok büyük başarıla elde ettiğini söyledi. Tek amaçlarının küçük ölçekli tesis yapımı için tüm işlemlerin yapıldığını ve bakanlar kurulunda geçmesini beklediklerini ifade eden Ahmet Ogan, Akademide yönetimin özverili çalışmaları ile sitemin oturduğunu, futbol, voleybol branşları dışında diğer spor branşlarına katılmak içinde girişimlerin sürdüğünü belirtti. Akademi yönetimine, antrenörler Şerif Ogan, Kemal Şah, ZalihePostacıoğlu çok büyük özverilerde bulunarak emek harcadıklarının altını çizerek teşekkür etti. Akademin kurulduğu günden bugüne kadar maddi ve manevi olarak ayakta kalmasına destek ve katkı sağlayan tüm sponsorlara ve üyelere teşekkür eden Ahmet Ogan, karalı bir şekilde yollarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

GELİR-GİDER

Mali raporu da açıklayan başkan Ahmet Ogan, derneğin gelirlerinin üyelik ve sponsorlar kanalı ile sağlandığına vurgu yaparak, 46.800 TL gelir, 46.800 TL gider, banka hesabında ise vadeli 4.231.62 TL, vadesiz 6.696.56 TL olduğunu açıkladı. Faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

BAŞKANLIK

Dernek başkanlık seçiminde tek aday olan Ahmet Ogan üyelerin onayını alarak KKTC Mağusa Spor Akademisi derneğin başkanı seçildi. Dernek başkanı seçildikten sonra kısa bir konuşma yapan Ahmet Ogan, ülkede kayıtlı olarak faaliyet gösteren tek özel akademi derneği olduklarına vurgu yaparak, büyüyen, gelişim gösteren ve karalı bir şekilde yola devam ederek farklı branşlarda da faaliyet göstermek için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizerek, genel kurula katılan üyelere ayrıca teşekkür etti.

YÖNETİM KURULU

Ahmet Ogan başkanlığındaki yönetim kurulunda Ozan Günalp, Batur Sağlamer, Hasan Tamel, Mehmet Fuat, Naci Kıraner, Fevzi Erşanlar, Mehmet Kandili, Doğan Bahçecioğlu, İsmail Aktu, Denetleme kurulu ; Hüseyin Özyalçın, Onur Ser, Mustafa Biran, Disiplin kurulu ; Eralp Şerifoğlu, Mehmet Ali Akterzi, Kaya Emiroğlu görev yapacak.

