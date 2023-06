Osman Çetintaş, Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası başlıyor

Geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası artık Osman Çetintaş anısına oynanacak.

Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda 1-2 Temmuz tarihlerinde Bedi’s Plajı’nda gerçekleşecek olan Osman Çetintaş Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası bugün saat 10.00’da kızlar maçlarıyla başlayacak. Kızlarda 15 erkeklerde ise 12 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk maçı G19- Strong Grils olacak.

Maçların programı ve gruplar şöyle

İlk maclar Kızlar saat 10.00

1. Maclar

1 Saha : G19- Strong Grils

2. Saha:Nehir, Sefo İsmos -Yagmur, Sizen, Aysel

Erkekler maclari saat 14:00da baslayacak

1. Saha:Aras- Cars vs Tmk0405

2. Saha: Foxes- Legends



KIZLAR

Grup A

1. G19

2.Strong Girls

3. Derin, Asmin2, Zalihe

Grup B

1. Nehir, Sefi, İsmos

2. Yagmur, sizen ,aysel

3.Beren , Asrin , Meyra

Grup C

1. Derin, Naz , Vedia

2.Beren , Asrın, Meyra

3. Scooby

Grup D

1. Trililaylom

2.Kum Fırtınası

3.Msa

Grup E

1. Beliz, Eylul, Nilsu

2. Winx Club

3. Transformers

ERKEKLER

Grup A

1. Aras Cars

2. TMK0405

3. Ak Techno

Grup B

1.Foxes

2.Legends

3.Team Swat

Grup C

1. Kaybedenler Kulübü

2.Karpazın Aslanları

3.Garga Team

Grup D

1.Zana Group

2. Lions

3. Team Youngester