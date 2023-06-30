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Osman Çetintaş, Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası başlıyor

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Osman Çetintaş, Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası başlıyor
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Geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası artık Osman Çetintaş anısına oynanacak.
Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda 1-2 Temmuz tarihlerinde Bedi’s Plajı’nda gerçekleşecek olan Osman Çetintaş Bedi’s Amatör Plaj Voleybolu Turnuvası bugün saat 10.00’da kızlar maçlarıyla başlayacak. Kızlarda 15 erkeklerde ise 12 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk maçı G19- Strong Grils olacak.
Maçların programı ve gruplar şöyle
İlk maclar Kızlar saat 10.00
1. Maclar
1 Saha : G19- Strong Grils
2. Saha:Nehir, Sefo İsmos -Yagmur, Sizen, Aysel
Erkekler maclari saat 14:00da baslayacak
1. Saha:Aras- Cars vs Tmk0405
2. Saha: Foxes- Legends
 
KIZLAR
Grup A
1. G19
2.Strong Girls
3. Derin, Asmin2, Zalihe
Grup B
1. Nehir, Sefi, İsmos
2. Yagmur, sizen ,aysel
3.Beren , Asrin , Meyra
Grup C
1. Derin, Naz , Vedia
2.Beren , Asrın, Meyra
3. Scooby
Grup D
1. Trililaylom
2.Kum Fırtınası
3.Msa
Grup E
1. Beliz, Eylul, Nilsu
2. Winx Club
3. Transformers
ERKEKLER
Grup A
1. Aras Cars
2. TMK0405
3. Ak Techno
Grup B
1.Foxes
2.Legends
3.Team Swat
Grup C
1. Kaybedenler Kulübü
2.Karpazın Aslanları
3.Garga Team
Grup D
1.Zana Group
2. Lions
3. Team Youngester
 
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