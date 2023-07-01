Kendisini Brad Pitt olarak tanıtıp 170 bin euro dolandırdı

İspanya’da bir kadın, sosyal medyada kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir kişi tarafından 170 bin euro dolandırıldı.

İspanya'nın Granada kentinde yaşayan bir kadın, kendisini dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Brad Pitt olarak tanıtan ve ona aşık olduğunu öne süren biri tarafından dolandırıldı.

Dolandırılan kadının avukatından yapılan açıklamaya göre, Brad Pitt hayranı olduğu belirtilen kadın sosyal medyada ünlü aktörün hayran grubuna dahil oldu. Grupta bir süre iletişimde bulunan kadın daha sonra Brad Pitt olduğuna inandığı kişiyle bağlantı kurdu.

"SENİ FİLMDE OYNATACAĞIM"

Brad Pitt’in fotoğraflarını kullanan dolandırıcı gönderdiği aşk içerikli mesajlarla kadını kandırmayı başardıktan sonra İspanya’da bir film çekmek istediğinden bahsederek kadına da bu filmde oynatma sözü verdi. Dolandırıcının vaatleri bununla da sınırlı kalmadı. Dolandırdığı kadına film için maddi kaynağa ihtiyacı olduğunu söyleyen kişi, mesajlarında ünlü oyuncu Brad Pitt’in film galalarında ve kırmızı halıda çekilmiş fotoğraflarını sevgi içerikli mesajlarla montajladı.

AŞK DOLU MESAJLAR YAZDI



Montajlanmış fotoğraflardan birinde, ünlü aktörün elinde tuttuğu kağıtta, “Seni gerçekten seviyorum ve her şeyin karşılığını ödeyeceğime söz veriyorum. Tatlım seni hala seviyorum ve senin için buradayım güzelim” ifadeleri yer aldı.



Dolandırılan kadının avukatı dolandırıcının bu yöntemle müvekkilinden 170 bin euro aldığını ifade ederek kendisinden "dolandırıcılık, sosyal medyada kimlik hırsızlığı ve kara para aklama" suçlarından şikayetçi olduklarını bildirdi.