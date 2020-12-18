MSA yıldızlı kadrosuyla parkede

Mağusa Spor Akademisi, ilk kez Voleybol Büyük Erkekler Ligine katılmaya hazırlanırken, Aliosman Nurettin, Cafer Duvarcı ve Kemal Şah gibi voleybolumuzun önemli isimlerini kadrosuna kattı

Mağusa Spor Akademisi Derneği (MSA) sportif faaliyetlerini artırırken, büyüyen, gelişen yapısı ile birlikte voleybolda “yıldız kız – erkelerden” sonra “büyük erkekler” kategorisinde de ilk kez boy göstermeye hazırlanıyor.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan liglerde “Büyük Erkekler” kategorisinde lige katılacak olan Mağusa Spor Akademisi Voleybol Erkek takımı ile lige katılarak parkede ilk kez mücadele edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin voleybol şubesini kapatmasının ardından ülkemizin elit voleybolcuları Cafer Duvarcı (Vakıflar), Aliosman Nurettin, Kemal Şah, Salih Hekimoğlu (YDÜ), Ertan Fellahoğlu (Derinya) ve Hasan Yiğittürk’ü transfer döneminde kadrosuna katan MSA altyapıdan gelen yetenekli gençler ile birlikte büyük erkek kategorisinde ilk kez resmi olarak parkede olacak. Büyük Erkekler Liginde 2020-2021 sezonunda Mağusa Spor Akademisi Voleybol Erkek Takımının lige yeni bir soluk ve heyecan getirmesi bekleniyor.

Voleybol altyapıda son yıllarda büyük atılım gösteren Mağusa Spor Akademisi bünyesinde Kasım ayı içerisinde oluşturulan takım, milli voleybolcu, antrenör-oyuncu Kemal Şah yönetiminde antrenmanlara başlarken, Canbulat Ortaokulu Spor Salonunda çalışıyor.

