Hentbolda KTSYD Kupası heyecanı başladı

KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesi ile başlarken, Ozanköy’ü eleye Levent, bugün oynanacak yarı final maçlarında mücadele etme hakkı elde etti

Hentbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası kadınlar mücadelesi ile başladı.

Kadınlar ön eleme maçında Ozanköy ile Levent takımları karşı karşıya geldi. KKTC Telsim’in katkılarıyla CIU Arena’da gerçekleşen mücadelede Levent kadınları adını yarı finale yazdırmayı başardı. İlk devreyi 22-12 önde tamamlamayı başaran Levent kadınları maçı 38-17 galip bitirdi ve yarı finale yükseldi.

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek Hentbol KTSYD Kupası’nda erkekler müsabakaları gelecek hafta gerçekleşecek. Seyircisiz olarak CIU Arena’da gerçekleşen Hentbol KTSYD Kupası’nda kadınlar yarı finali bugün, final maçı ise yarın oynanacak.

KTSYD Hentbol Kupası’nda maç programı şöyle:

BUGÜN

Kadınlar Yarı Final: UKÜ – Şahlan (16.00)

Kadınlar Yarı Final: DİGEM – Levent (18.00)

YARIN (20 Aralık Pazar) Kadınlar Final (13.00)



(Foto: Ferah BARIŞSEV)

