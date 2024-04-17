banner913
banner932
"Liderimizi büyük bir özlemle anıyoruz"
48 0
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
Cevdet Alptürk etaplara geri dönüyor
33 0
 
Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak
Kalavaç Festivali pazar günü yapılacak
36 0
Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı
Leverkusen 11 yıllık ambargoyu sonlandırdı
24 0
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
Evkaf'ın 68'inci gurur yılı
40 0
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı
32 0
Kaymaklı, hayata döndü
Kaymaklı, hayata döndü
59 0
banner1012

MGSK ve KGM avantajı yakaladı

banner1020

Voleybol U14 Kızlar Liginde Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları önceki akşam oynanırken, MGSK ile KGM avantajı yakaladılar

banner974
MGSK ve KGM avantajı yakaladı
banner971
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu U14 Kızlar Ligi Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları önceki akşam oynandı.
Erenköy’de oynanan KGM-Vakıflar karşılaşmasından 3-0’lık skorla galip ayrılan KGM seride 1-0 üstünlük yakaladı.
Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan diğer Yarı Final karşılaşmasında MGSK ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf MGSK oldu ve seride 1-0 üstünlük yakaladı.
U14 Kızlarda Yarı Final Serisi 2. karşılaşmaları 19 Nisan Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.