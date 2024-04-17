MGSK ve KGM avantajı yakaladı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2023-2024 Sezonu U14 Kızlar Ligi Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları önceki akşam oynandı.
Erenköy’de oynanan KGM-Vakıflar karşılaşmasından 3-0’lık skorla galip ayrılan KGM seride 1-0 üstünlük yakaladı.
Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan diğer Yarı Final karşılaşmasında MGSK ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf MGSK oldu ve seride 1-0 üstünlük yakaladı.
U14 Kızlarda Yarı Final Serisi 2. karşılaşmaları 19 Nisan Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
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