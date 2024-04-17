Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi’nde yarı finalistler belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi A ve B gruplarında oynanan zevkli ve çekişmeli grup mücadeleleri ile yarı final eşleşmeleri belirlendi.

Ligin A grubunu birinci tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü ile ikinci sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi takımları yarı finale çıkmayı başardı.

B grubunu ise ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve ardından ikinci bitiren Lefkoşa Şehir kulübü de yarı finale yükselen takımlar oldu.

Bİ CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ Yarı Final karşılaşmaları 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 11:00 de Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında başlayacak maçların ardından finalistler belirlenecek. Final maçları ise 27 Nisan 2024 de Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.

KKTF Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi’nde yarı final maçları;

GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

