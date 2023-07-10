banner913
banner932
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
Sezonun ilk Plaj Tenisi turnuvası tamamlandı
4 0
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
Açık artırma ile araç satışı yapılacak
1.1B 0
 
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
AKSA, yükselişlerine devam ediyor
14 0
YDÜ’den bir ilk daha
YDÜ’den bir ilk daha
17 0
Ötüken rövanşı aldı
Ötüken rövanşı aldı
75 0
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
25 0
KDV’de artış
KDV’de artış
46 0
banner964

Melekler Plaj Voleybolu Ligi başladı

banner476

banner825
Melekler Plaj Voleybolu Ligi başladı
banner960
2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi dün saat 18.00 de oynanan ilk müsabakalar ile başladı.
Toplamda 3 Hafta sürecek ve 7 müsabaka gecesinde tamamlanacak organizasyonda 91 takım olmak üzere 6 kategoride 182 sporcu mücadele edecek. Şampiyona dün akşamı deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına oynanan Kulüpler Arası Yıldız Kızlar Kategorisi müsabakaları ile başladı ve 32 karşılaşma oynandı.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.