Melekler Plaj Voleybolu Ligi başladı

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi dün saat 18.00 de oynanan ilk müsabakalar ile başladı.

Toplamda 3 Hafta sürecek ve 7 müsabaka gecesinde tamamlanacak organizasyonda 91 takım olmak üzere 6 kategoride 182 sporcu mücadele edecek. Şampiyona dün akşamı deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına oynanan Kulüpler Arası Yıldız Kızlar Kategorisi müsabakaları ile başladı ve 32 karşılaşma oynandı.



