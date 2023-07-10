Melekler Plaj Voleybolu Ligi başladı

2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi dün saat 18.00 de oynanan ilk müsabakalar ile başladı.
Toplamda 3 Hafta sürecek ve 7 müsabaka gecesinde tamamlanacak organizasyonda 91 takım olmak üzere 6 kategoride 182 sporcu mücadele edecek. Şampiyona dün akşamı deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına oynanan Kulüpler Arası Yıldız Kızlar Kategorisi müsabakaları ile başladı ve 32 karşılaşma oynandı.
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