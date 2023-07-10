KKTC U12 Karması ilk maçında galip..!

KKTC U12 Karması Trabzon’da yer aldığı turnuvada ilk gün karşılaşmasını tamamladı. İlk günkü maçta Çekmeköy ile karşı karşıya gelen U12 Karması karşılaşmadan üstün ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı

KKTC U12 Karması Trabzon’da yer aldığı turnuvada ilk gün karşılaşmasını tamamladı. İlk günkü maçta Çekmeköy ile karşı karşıya gelen U12 Karması karşılaşmadan üstün ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı. Trabzonspor’un Akyazı’daki tesislerinde oynanan ve toplamda 34 takımın mücadele ettiği turnuvayı çok sayıda kişi takip etti. Karşılaşmada futbolcularımızın heyecanlı ve mutlu olduğu gözlerden kaçmazken, karmamızın oynadığı oyun ve disiplinli duruşları diğer takımlar tarafından takdirle karşılandı.Sertoğlu ve ekibi karşılaşmayı izlediKarşılaşma öncesinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Çerkez ile Hüseyin Ekmekçi, Trabzonspor’un efsane futbolcularından Necati Özçağlayan ve TRT Spor yorumcusu, gazeteci Erdal Hoş da karşılaşmayı izledi ve futbolcularımızı tebrik etti.Bugün iki karşılaşmaya çıkacak olan KKTC U12 Karması Trabzonspor ve Düzce ile karşı karşıya gelecek.