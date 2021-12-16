Mağusa derbisini MSA kazandı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Büyükler Liglerinde 7. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Erkeklerde gecenin önemli karşılaşmasında Mağusa derbisinde MSA, güçlü rakibi DAÜ'ni 3 – 0 mağlup etti. Lefkoşa’da oynanan gecenin diğer karşılaşmada Vakıflar, KGM’yi 3 – 0mağlup ederek 7. haftayı da lider tamamladı. Büyükler Erkekler Liginde 8. hafta karşılaşmaları 22 Aralık da oynanacak.

Büyük Kadınlarda ise Karpaz temsilcisi KGM, Lefkoşa deplasmanındaVakıflar'ı 3 – 0 mağlup etti. Büyük KadınlarLiginde 8. hafta karşılaşmaları 22 Aralık da oynanacak.

