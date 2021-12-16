Kumyalı Sahasında çalışmalar sürüyor

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kumyalı’nınKumyalıŞehit Süleyman Gül Sahasında başlattığı çimlendirme çalışmaları sürüyor.
Kumyalı Spor Kulübünün, Mehmetçik Belediyesinin girişimleri ile başlattığı çalışmalar çerçevesinde Şehit Süleyman Gül Sahasına toprak taşındı. Yıllardır atıl durumda kalan sahanın, çimlendirilip köy gençliğinin hizmetine sunulması hedefleniyor.
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