KKTC’den 30 yıl sonra Galatasaray’a voleybolcu transferi

DAÜ sporcusu Mehmet Ali Cankat, KKTC’den voleybolcu olarak Uğur Gazi’den yaklaşık 30 yıl sonra Galatasaray’a transfer olan ilk sporcu oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) voleybol altyapısında yetişen Mehmet Ali Cankat, Galatasaray’a transfer oldu. 2005 doğumlu Mehmet Ali, 2022-2023 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü Genç Erkek Voleybol takımında Pasör olarak spor hayatına devam edecek. DAÜ Yıldız Erkek takımıyla başladığı voleybol serüveninde 2021-2022 sezonunda DAÜ Büyük Erkek takımında Pasör olarak oynamaya başlayan Mehmet Ali, hedefleri doğrultusunda disiplinli çalışmalarının ilk sonucunu aldı.

Ağustos ayında Galatasaray Kulübü tarafından davet edilen Mehmet Ali, İstanbul’da yapılan görüşmeler sonunda Galatasaray ile anlaşma sağlayarak yeni kulübüne transfer oldu. Lise son sınıf öğrencisi Mehmet Ali, eğitim hayatına da İstanbul Okyanus Koleji’nde tam burslu olarak devam edecek. 17 Ağustos’tan beri sezon başı çalışmalarına devam eden Pasör Mehmet Ali Cankat, Eylül ayı sonunda başlayacak olan TVF Gençler Ligi’nde mücadele ederek yeni takımına katkı koymaya çalışacak.

30 YIL SONRA GALATASARAY’A İLK TRANSFER

10 yaşında voleybol oynamaya başladıktan sonra, 7 yıllık disiplinli ve hedef bazlı çalışmanın ürününü, Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray’a transfer olarak almış olan DAÜ sporcusu Mehmet Ali Cankat, KKTC’den voleybolcu olarak Uğur Gazi’den yaklaşık 30 yıl sonra Galatasaray’a transfer olan ilk sporcu oldu. DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü Mehmet Ali Cankat’ı ve ailesini tebrik ederek, sporcuya başarılar diledi. Açıklamada, “Mehmet Ali Cankat’ı hedefleri doğrultusunda voleybol adına çok daha iyi yerlerde göreceğimize olan inancımız tamdır” denildi.

