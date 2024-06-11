KKTC Voleybol Federasyonu’ndan Uluçay’a nezaket ziyareti

KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, Kız, Erkek Yıldız Milli takımları ve antrenorleri Kemal Derebey, Özkan Eser ve Turgay Kurt, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay 'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ülke voleyboluna destek ve katkılarından dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'a plaket takdim etti.

Süleyman Uluçay konuşmasında Voleybol Federasyonuna ülke sporuna yapmış olduğu hizmetler ve gençliğimize verdiği değerden dolayı teşekkür etti ve voleybola destek ve katkılarının her zaman devam edeceğini dile getirdi.

Başkan Enver Kaya ise Gazimağusa Belediyesinin her zaman ülke voleyboluna destek ve katkı vermesinin ülke gençliği adına son derece önemli olduğunun altını çizerek önümüzdeki dönemde de bu desteğin devam edeceğine inancın tam olduğu dile getirerek Başkan Süleyman Uluçay ' a teşekkürlerini dile getirdi.

