Merve Çelebi Voleybol Akademi Voleybol Şenliği 23 Haziran’da

Necati KÜLAHLILAR Ülkemizin voleybol alanındaki tek akademisi olan Merve Çelebi Voleybol Akademisi her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Akademi voleybol şenliğini bu yıl 23 Haziran günü yapacak.Konuyla ilgili Akademi direktörü Merve Çelebi şu paylaşımı yaptı:“Aynı heyecan, aynı istek, aynı mutluluk, aynı istikrar ve disiplinle sizlerle 3 yıldır birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl geleneksel hale dönüştürdüğümüz Akademi voleybol şenliğimizi bu yıl 23 Haziran günü yapıyoruz. Her yıl ayrı bir özenle yaptığımız şenliğe tüm sporcularımız, aileleri, eski sporcularımız ve tüm halkımız davetlidir.”