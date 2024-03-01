Kızlarda Polatpaşa, erkeklerde Erenköy İlkokulu şampiyon

İlkokullar Voleybol Şampiyonası’nda Erkeklerde Erenköy İlkokulu, Kızlarda Polatpaşa İlkokulu organizasyonu şampiyon olarak tamamladı

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları tarafından organize edilen İlkokullar Voleybol Şampiyonası tamamlandı.Finallerin İskele Kapalı Spor Salonu’nda oynandığı ve Voleybol Federasyonu hakemlerince yönetilen İlkokullar Voleybol Şampiyonası’nda erkeklerde Erenköy İlkokulu, kızlarda Polatpaşa İlkokulu organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.Kızlar Finalinde Polatpaşa İlkokulu rakibi Erenköy İlkokulu’nu 2 -1, erkekler finalinde ise Erenköy İlkokulu rakibi Şht. Salih Terzi İlkokulu’nu 2 – 1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar.Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri yetkililer tarafından takdim edildi.Erkekler1. Erenköy İlkokulu2. Şht. Salih Terzi İlkokulu3.Polatpaşa İlkokuluKızlar1.Polatpaşa İlkokulu2. Erenköy İlkokulu3. Şht Hüseyin Akil İlkokulu