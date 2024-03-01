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Cimnastikçiler, yüzmede madalyaları topladı

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Cimnastikçiler, yüzmede madalyaları topladı
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Cimnastik alt yapısı alan sporcuların diğer spor branşlarında elde ettikleri başarılara bir yenisi daha eklenirken, Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün başarılı sporcuları Nuri Albayrak ve Olca Albayrak kardeşler, ortaokullar arası yüzme yarışlarında başarılı oldular.
Nuri Albayrak ve Olca Albayrak kardeşlerin yarıştıkları kategoriler ve elde ettiler dereceler şöyle:
2023-2024 Yıldız Erkek 50 m. Kurbağalama 3. Nuri
2023-2024 Yıldız Erkek 200 m. Kurbağalama 2. Nuri
2023-2024 Yıldız Erkek 100 m. Kurbağalama 3. Nuri
2023-2024 Yıldız Kız 200 m. Kurbağalama 2. Olca
Nuri Albayrak ve Olca Albayrak’ı tebrik eden  KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu yaptığı açıklamada “Cimnastik eğitimi alan çocuklarımızın diğer branşlarda da başarılı olmaları ülke sporumuz açısından büyük önem taşıyor.
Başta sporcularımızı tebrik eder, antrenörlerini, ailelerimizi ve emeği geçen herkese de çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
 
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