banner913
banner932
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
Bosley attı, Koop kazandı: 81-83
21 0
"Çözüme dair umutlarımızı hiç yitirmedik"
17 0
 
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
19 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
38 0
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
31 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
20 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
20 0
banner1012

Kızlarda MGSK, Erkeklerde KGM avantajlı

banner1020

U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşmalarında kızlarda Maraş Gençlik rakibi Karpaz Gate Marina’yı, erkeklerde ise Karpaz Gate Marina rakibi Çamlık Sporu 3 -2 mağlup ederek şampiyonluk için avantajı elde ettiler

banner974
Kızlarda MGSK, Erkeklerde KGM avantajlı
banner971
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşmalarında son derece çetin bir mücadele sergilendi Her iki karşılaşma da 3-2 sonuçlandı.
U14 Kızlar ve U15 Erkekler Liginde Final Serisi ilk karşılaşmaları Salı akşamı İskele Spor Salonu’nda oynandı.
Kızlarda baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmadan rakibi KGM karşısında 3-2’lik skorla galip ayrılan taraf MGSK oldu ve seride 1-0 öne geçti.

Bu müsabakanın tamamlanmasının ardından oynanan Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmasında GMBÇS ile KGM karşı karşıya geldi büyük bir heyacan ve mücadeleye sahne olan maçtan 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf KGM oldu . KGM bu sonuçla seride 1-0 üstün duruma geçti.
U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşmaları 25 Nisan Perşembe akşamı oynanacak.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.