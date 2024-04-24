Kızlarda MGSK, Erkeklerde KGM avantajlı

U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşmalarında kızlarda Maraş Gençlik rakibi Karpaz Gate Marina’yı, erkeklerde ise Karpaz Gate Marina rakibi Çamlık Sporu 3 -2 mağlup ederek şampiyonluk için avantajı elde ettiler

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi ilk karşılaşmalarında son derece çetin bir mücadele sergilendi Her iki karşılaşma da 3-2 sonuçlandı.U14 Kızlar ve U15 Erkekler Liginde Final Serisi ilk karşılaşmaları Salı akşamı İskele Spor Salonu’nda oynandı.Kızlarda baştan sona büyük bir çekişme içerisinde geçen karşılaşmadan rakibi KGM karşısında 3-2’lik skorla galip ayrılan taraf MGSK oldu ve seride 1-0 öne geçti.Bu müsabakanın tamamlanmasının ardından oynanan Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmasında GMBÇS ile KGM karşı karşıya geldi büyük bir heyacan ve mücadeleye sahne olan maçtan 3-2 lik skorla galip ayrılan taraf KGM oldu . KGM bu sonuçla seride 1-0 üstün duruma geçti.U14 Kızlar ve U15 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşmaları 25 Nisan Perşembe akşamı oynanacak.