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Cimnastik Federasyonu’ndan, Azerbaycan girişimi

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Cimnastik Federasyonu’ndan, Azerbaycan girişimi
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Azerbaycan – Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’na ziyarette bulundu.
Hasan Sapsızoğlu, Azerbaycan – Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’nu ziyaretiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Cimnastik Federasyonu adına Azerbaycan – Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu’na ziyarette bulundum.
Ziyarette çocuklarımızın Azerbaycan’daki çocuklarımız ile cimnastik müsabakası yapabilmesi için yapılması gerekli konuları konuştuk. Amacımız çocuklarımızın, Azerbaycan’daki kardeşlerimiz ile iş birliği sağlanarak, sportif, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerin benimsenerek, bu değerlerin karşılıklı olarak geliştirilmesidir.
Başkanımız Orhan Hasanoğlu’na bizlere göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destekten ötürü çok teşekkür ederiz.”
 
 
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