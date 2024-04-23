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Kızlarda GMBÇS, Erkeklerde DAÜ bir adım önde

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U18 Kızlar ve U19 Erkekler de Final Serisi ilk karşılaşmaları oynanırken, kızlarda Çamlıkspor, erkeklerde ise DAÜ şampiyonluğa yaklaştı

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Kızlarda GMBÇS, Erkeklerde DAÜ bir adım önde
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U18 Kızlar ve U19 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmaları bu akşam Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı.
Gecenin ilk karşılaşması U19 Kızlarda GMBÇS ile DAÜ arasında oynandı. GMBÇS müsabakadan 3-0 galip ayrılarak seride 1-0 lık üstünlük yakaladı.
Bu müsabakanın ardından oynanan U19 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmasında DAÜ ile KGM karşı karşıya geldi. DAÜ müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu ve seride 1-0 lık üstünlük yakaladı.
Seride 2. karşılaşmalar 24 Nisan Çarşamba akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.
 
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