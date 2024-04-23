Kızlarda GMBÇS, Erkeklerde DAÜ bir adım önde

U18 Kızlar ve U19 Erkekler de Final Serisi ilk karşılaşmaları oynanırken, kızlarda Çamlıkspor, erkeklerde ise DAÜ şampiyonluğa yaklaştı

U18 Kızlar ve U19 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmaları bu akşam Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı.

Gecenin ilk karşılaşması U19 Kızlarda GMBÇS ile DAÜ arasında oynandı. GMBÇS müsabakadan 3-0 galip ayrılarak seride 1-0 lık üstünlük yakaladı.

Bu müsabakanın ardından oynanan U19 Erkekler Final Serisi ilk karşılaşmasında DAÜ ile KGM karşı karşıya geldi. DAÜ müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu ve seride 1-0 lık üstünlük yakaladı.

Seride 2. karşılaşmalar 24 Nisan Çarşamba akşamı Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.

