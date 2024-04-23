Miracle Değirmenlik kartingde ter döktü

AKSA Birinci lig şampiyonu Miracle Değirmenlik dün Cemsa pistinde eğlenceli bir gün yaşadı. Teknik ekip ve oyuncu grubu ile Cemsa Karting’de Go – Kart yarışı yapan Miracle Değirmenlik takımında günün kazananı ise Semih Ünal’dı oldu. Eğlenceli anların yaşanması yanında güzel karelerinde yer aldığı günde, teknik ekip ve oyuncu grubu yarışmanın sonunda günü ölümsüzleştirerek toplu fotoğraf çekti.

