Gazimağusa Arena’da gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda Polatpaşa İlkokulu ile Şehit Osman Ahmet İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu ile Yenierenköy İlkokulu karşılaştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Gazimağusa’da I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası müsabakaları tamamlandı.Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa Arena’da gerçekleştirilen müsabakalarda kızlarda Polatpaşa İlkokulu ile Şehit Osman Ahmet İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu ile Yenierenköy İlkokulu karşılaştı.Karşılaşmaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da takip etti.Karşılaşmalar sonucunda Polatpaşa İlkokulu erkek ve kız takımları rakiplerine üstünlük sağlayarak, I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası’nın sahibi oldu.Müsabakaların tamamlanmasının ardından öğrencilere katılım belgeleri verilirken, Polatpaşa İlkokulu kız ve erkek takımlarına kupalarını Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay takdim etti.ÇavuşoğluMilli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kupa töreni öncesi yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hafta boyunca organize edilen çeşitli etkinliklerle kutladıklarını anımsattı.Öğrencilerin hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle bayram coşkusunu yaşadığını ve yeteneklerini sergilediğini söyleyen Çavuşoğlu, hazırlanan programın gelecek yıllarda daha da genişletileceğini belirtti.Çavuşoğlu, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini deprem felaketinde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’na adadıklarını dile getirerek, “Bu turnuvayı onlar için organize ettik. Hepsini saygı ve sevgiyle anıyorum.” dedi.Çavuşoğlu turnuvayı geleneksel hale getireceklerini de dile getirerek, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde bir düzenlemeye gideceklerini söyledi.