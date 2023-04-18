Önder Cankara sevenlerini üzdü

Girne bölgesinin hızla büyüyen yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karaoğlanoğlu köyünün sevilen simalarından olan Önder Cankara bugün vefat etti.
Cankara’nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
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