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Önder Cankara sevenlerini üzdü

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Önder Cankara sevenlerini üzdü
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Girne bölgesinin hızla büyüyen yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karaoğlanoğlu köyünün sevilen simalarından olan Önder Cankara bugün vefat etti.
Cankara’nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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