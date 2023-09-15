Gazimağusa voleybol kulüplerinden Kaymakam Keser’e ziyaret

Voleybol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala Gazimağusa’nın Voleybol Kulüpleri hazırlıklarını sürdürüyor. Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2023-204 sezonunda liglerde mücadele edecek olan Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Maraş Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımları Gazimağusa Kaymakam’ı Özden Keser’e nezaket ziyaretinde bulundu. Sezon öncesinde Gazimağusa’nın her iki kulübün yöneticileri, antrenörleri ve oyunculardan oluşan ekipler Gazimağusa Kaymakam’ı Özden Keser’e ziyarette de bulunarak yeni görevinde başarılar dilerken, sezon öncesinde taleplerini iletti.

Oldukça samimi ortamda geçen görüşmede Gazimağusa Kaymakam’ı Özden Keser Gazimağusa’mızın iki önemli kulüplerine yeni başlayacak olan Voleybol liglerinde başarılar diledi.



